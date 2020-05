மாநில செய்திகள்

சென்னையில் கொரோனா தொற்று அதிகம் இருக்கும் பகுதிகளில் உள்ள மக்களுக்கு உடல் வெப்ப பரிசோதனை + "||" + in Chennai In areas where coronavirus is high Body heat testing for people

