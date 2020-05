மாநில செய்திகள்

வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் ஒரு லட்சம் பேர் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர் - ஐகோர்ட்டில், தமிழக அரசு தகவல் + "||" + External state workers One million people have been sent home In the High Court, Government Information

வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் ஒரு லட்சம் பேர் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர் - ஐகோர்ட்டில், தமிழக அரசு தகவல்