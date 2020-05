மாநில செய்திகள்

ரம்ஜான் பண்டிகை: 700 இஸ்லாமியர்களுக்கு பரிசு பொருள், நிதி உதவி மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார் + "||" + Gift material and financial aid to 700 Islamists Presented by MK Stalin

