மாநில செய்திகள்

காய்ச்சல், இருமல் இருந்தால் பஸ்சில் அனுமதி இல்லை பொது இடங்களில் துப்பினால் அபராதத்துடன் தண்டனை தமிழக அரசு அதிரடி உத்தரவு + "||" + If there is fever, cough No buses allowed Punishment with fine Government order of Tamil Nadu

காய்ச்சல், இருமல் இருந்தால் பஸ்சில் அனுமதி இல்லை பொது இடங்களில் துப்பினால் அபராதத்துடன் தண்டனை தமிழக அரசு அதிரடி உத்தரவு