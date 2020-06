மாநில செய்திகள்

கொரோனா பரிசோதனை எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்துங்கள்’ எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கவர்னர் வேண்டுகோள் + "||" + Number of tests Make more To Edappadi Palanisamy Appeal by Governor Panwarilal

கொரோனா பரிசோதனை எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்துங்கள்’ எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கவர்னர் வேண்டுகோள்