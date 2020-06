மாநில செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு பணிகளில் தமிழ்நாடு அரசின் செயல்பாடுகள் - தமிழக மக்களுக்கு முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் + "||" + In corona prevention works Functions of the Government of Tamil Nadu For the people of Tamil Nadu Letter from the Chief-Minister Edappadi Palanisamy

கொரோனா தடுப்பு பணிகளில் தமிழ்நாடு அரசின் செயல்பாடுகள் - தமிழக மக்களுக்கு முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம்