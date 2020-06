மாநில செய்திகள்

கொரோனா ஊரடங்கை மீறி மாணவர் சேர்க்கைக்காக நுழைவுத்தேர்வு நடத்திய பள்ளிக்கு ‘சீல்’ முதன்மை கல்வி அதிகாரி நடவடிக்கை + "||" + In defiance of the Corona Curfew For student admission Seal the school for admission

கொரோனா ஊரடங்கை மீறி மாணவர் சேர்க்கைக்காக நுழைவுத்தேர்வு நடத்திய பள்ளிக்கு ‘சீல்’ முதன்மை கல்வி அதிகாரி நடவடிக்கை