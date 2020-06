மாநில செய்திகள்

ராயபுரம் மண்டலத்தில் கொரோனா தொற்று 4 ஆயிரத்தை தாண்டியதுதண்டையார்பேட்டையில் 3 ஆயிரத்தை கடந்தது + "||" + Coronavirus infection in the Rayapuram region has exceeded 4 thousand 3 thousand crossed at Dandayarpet

