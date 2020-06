மாநில செய்திகள்

கொரோனா உயிரிழப்பு விவகாரத்தில் எதையும் மறைக்கவில்லை; மறைக்கவும் முடியாது- முதல்வர் பழனிசாமி + "||" + On the corona fatality issue Not hiding anything; Cannot hide Chief Minister Palanisamy

கொரோனா உயிரிழப்பு விவகாரத்தில் எதையும் மறைக்கவில்லை; மறைக்கவும் முடியாது- முதல்வர் பழனிசாமி