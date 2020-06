மாநில செய்திகள்

ஊரடங்குக்கு பிறகு, பள்ளிகளை 6 கட்டங்களாக திறக்கலாம் - தேசிய கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி கவுன்சில் பரிந்துரை + "||" + After the curfew Schools can be opened in 6 phases National Education and Research Council Recommendation

ஊரடங்குக்கு பிறகு, பள்ளிகளை 6 கட்டங்களாக திறக்கலாம் - தேசிய கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி கவுன்சில் பரிந்துரை