மாநில செய்திகள்

சுகாதாரத்துறை செயலாளரை மாற்றியது போல அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரையும் மாற்ற வேண்டும் - தி.மு.க தலைவர் ஸ்டாலின் + "||" + Minister Vijaya Bhaskar should be replaced as Health Secretary was replaced - DMK leader Stalin

சுகாதாரத்துறை செயலாளரை மாற்றியது போல அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரையும் மாற்ற வேண்டும் - தி.மு.க தலைவர் ஸ்டாலின்