மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கை மீறியதாக இன்று மட்டும் 3,577 வழக்குகள் பதிவு - சென்னை காவல் ஆணையர் ஏ.கே.விஸ்வநாதன் தகவல் + "||" + 3,577 cases of violation of curfew so far - Chennai Police Commissioner AK Viswanathan

ஊரடங்கை மீறியதாக இன்று மட்டும் 3,577 வழக்குகள் பதிவு - சென்னை காவல் ஆணையர் ஏ.கே.விஸ்வநாதன் தகவல்