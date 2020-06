மாநில செய்திகள்

சென்னையில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 41 ஆயிரத்தைத் தாண்டியது + "||" + The number of people affected by coronavirus in Chennai 41 exceeded the thousand

