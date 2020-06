மாநில செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு அதிகம் உள்ள மாவட்டங்களில் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + In the districts where corona is most prevalent To intensify preventive measures Government order of Tamil Nadu

