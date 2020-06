மாநில செய்திகள்

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை 4 ஆயிரத்தை கடந்தது + "||" + In the Chengalpattu district Corona vulnerability count 4 crossed the thousand

