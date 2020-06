மாநில செய்திகள்

விசாரணைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட தந்தை, மகன் உயிரிழப்பு - 2 எஸ்.ஐ.க்கள் சஸ்பெண்ட் + "||" + Father and son taken to trial dies - Two Sub Inspectors suspended

விசாரணைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட தந்தை, மகன் உயிரிழப்பு - 2 எஸ்.ஐ.க்கள் சஸ்பெண்ட்