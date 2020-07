மாநில செய்திகள்

தமிழ்நாடு பாடத்திட்டத்தில் மராட்டியத்தில் 10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுத இருந்த 69 மாணவர்கள் தேர்ச்சி - எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு + "||" + 69 students about to write 10th exam in Tamil Nadu syllabus in Marathi are passed - Edappadi Palanisamy Announcement

தமிழ்நாடு பாடத்திட்டத்தில் மராட்டியத்தில் 10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுத இருந்த 69 மாணவர்கள் தேர்ச்சி - எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு