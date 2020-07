மாநில செய்திகள்

சாத்தான்குளம் போலீஸ் நிலையத்தில் விசாரணையின் போது நடந்தது என்ன? - மாஜிஸ்திரேட்டு பாரதிதாசன் அறிக்கையில் அதிர்ச்சி தகவல்கள் + "||" + What happened during the interrogation at the sathankulam police station? - Shocking information in Magistrate Bharathidasan report

சாத்தான்குளம் போலீஸ் நிலையத்தில் விசாரணையின் போது நடந்தது என்ன? - மாஜிஸ்திரேட்டு பாரதிதாசன் அறிக்கையில் அதிர்ச்சி தகவல்கள்