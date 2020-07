மாநில செய்திகள்

9 மாவட்ட உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தனி அலுவலர்கள் பதவி காலம் மேலும் 6 மாதம் நீட்டிப்பு - கவர்னர் அவசர சட்டம் பிறப்பித்தார் + "||" + The Governor has issued an Emergency Act - a further six months extension of the tenure of individual officers of 9 local bodies

9 மாவட்ட உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தனி அலுவலர்கள் பதவி காலம் மேலும் 6 மாதம் நீட்டிப்பு - கவர்னர் அவசர சட்டம் பிறப்பித்தார்