மாநில செய்திகள்

டெல்டா குறுவை சாகுபடி இந்த ஆண்டு சாதனை படைக்கும் - வேளாண்மை துறை முதன்மைச் செயலாளர் ககன்தீப் சிங் பேடி அறிக்கை + "||" + This year's delta cultivation will be a record - Report of Chief Secretary of Agriculture Gagandeep Singh Bedi

டெல்டா குறுவை சாகுபடி இந்த ஆண்டு சாதனை படைக்கும் - வேளாண்மை துறை முதன்மைச் செயலாளர் ககன்தீப் சிங் பேடி அறிக்கை