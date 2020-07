மாநில செய்திகள்

தந்தை-மகன் கொலை வழக்கில் சாத்தான்குளம் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் பால்துரை அப்ரூவராகிறார்? + "||" + In the case of father-son murder Sathankulam Special Assistant inspector phaldurai becomes Abru?

தந்தை-மகன் கொலை வழக்கில் சாத்தான்குளம் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் பால்துரை அப்ரூவராகிறார்?