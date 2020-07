மாநில செய்திகள்

காலாண்டு, அரையாண்டு தேர்வை முழுமையாக எழுதவில்லை என்றால் ஆப்சென்ட் - தேர்வுத்துறை இயக்குனர் அறிவிப்பு + "||" + If the quarterly and half yearly exams are not fully written it should be absent marked- Notice of Director of examinations

காலாண்டு, அரையாண்டு தேர்வை முழுமையாக எழுதவில்லை என்றால் ஆப்சென்ட் - தேர்வுத்துறை இயக்குனர் அறிவிப்பு