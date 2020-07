மாநில செய்திகள்

நாளை முதல் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வழக்கம் போல் செயல்படும் - பல்கலைகழக பதிவாளர் அறிவிப்பு + "||" + Anna University will function as usual from tomorrow

