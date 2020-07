மாநில செய்திகள்

தமிழகத்திற்கு ஆன்மிக பயணமாக வந்து, சிறையில் உள்ள வெளிநாட்டினரை உடனடியாக விடுதலை செய்ய வேண்டும் - கே.பாலகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தல் + "||" + Traveling to Tamil Nadu as a spiritual, foreigners in prison Release immediately K. Balakrishnan's assertion

தமிழகத்திற்கு ஆன்மிக பயணமாக வந்து, சிறையில் உள்ள வெளிநாட்டினரை உடனடியாக விடுதலை செய்ய வேண்டும் - கே.பாலகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தல்