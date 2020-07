கொடிவேரி தடுப்பணையை சுற்றுலா தலமாக்கும் பணிகள் குறித்து அமைச்சர் செங்கோட்டையன் ஆய்வு

மாநில செய்திகள்

கொடிவேரி தடுப்பணையை சுற்றுலா தலமாக்கும் பணிகள் குறித்து அமைச்சர் செங்கோட்டையன் ஆய்வு + "||" + Minister Senkottayan inspects the work of making the Kodiveri dam a tourist destination

கொடிவேரி தடுப்பணையை சுற்றுலா தலமாக்கும் பணிகள் குறித்து அமைச்சர் செங்கோட்டையன் ஆய்வு