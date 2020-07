மாநில செய்திகள்

பிளஸ்-2, எஸ்.எஸ்.எல்.சி. மாணவர்களுக்கு புத்தகம், கல்வி உபகரணங்கள் வழங்கும்போது பின்பற்றவேண்டிய நடைமுறை - அரசாணை வெளியீடு + "||" + Plus-2, SSLC Procedure to be followed in providing books and educational equipment to students - Government Publication

பிளஸ்-2, எஸ்.எஸ்.எல்.சி. மாணவர்களுக்கு புத்தகம், கல்வி உபகரணங்கள் வழங்கும்போது பின்பற்றவேண்டிய நடைமுறை - அரசாணை வெளியீடு