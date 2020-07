மாநில செய்திகள்

முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கொரோனா தொற்று இல்லை-தமிழக அரசு + "||" + To Chief Minister Edappadi Palanisamy No corona infection Government of Tamil Nadu

முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கொரோனா தொற்று இல்லை-தமிழக அரசு