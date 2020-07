மாநில செய்திகள்

திண்டிவனம் அருகே கார் பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்து: குழந்தை உள்பட 6 பேர் + "||" + Car crashes into a ditch near Tindivanam 6 people including the child

திண்டிவனம் அருகே கார் பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்து: குழந்தை உள்பட 6 பேர்