மாநில செய்திகள்

மராட்டியம், டெல்லி மாநில அரசுகளை பின்பற்றி பல்கலைக்கழக தேர்வுகளை ரத்துசெய்ய வேண்டும் - தமிழக அரசுக்கு, வைகோ வலியுறுத்தல் + "||" + Marathas follow the state governments of Delhi University exams should be canceled To the Government of Tamil Nadu, Vaiko insists

மராட்டியம், டெல்லி மாநில அரசுகளை பின்பற்றி பல்கலைக்கழக தேர்வுகளை ரத்துசெய்ய வேண்டும் - தமிழக அரசுக்கு, வைகோ வலியுறுத்தல்