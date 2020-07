மாநில செய்திகள்

ஒகேனக்கல் காவிரியில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு - கூடுதலாக 200 கனஅடி நீர்வரத்து அதிகரிப்பு + "||" + Hogenakkal Cauvery increase in the water - an increase of more than 200 cubic feet of water

