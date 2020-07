மாநில செய்திகள்

ரஷியாவில் தவித்த 468 மருத்துவ மாணவர்கள் உள்பட 1,028 பேர் சென்னை வந்தனர் + "||" + 1,028 people came to Chennai, including 468 medical students stranded in Russia

