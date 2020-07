மாநில செய்திகள்

மருத்துவ படிப்புகளில் இடஒதுக்கீடு வழங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு அனுமதி தேவைசென்னை ஐகோர்ட்டில் மருத்துவ கவுன்சில் வாதம் + "||" + Permission from the Supreme Court is required to make reservations in medical courses

மருத்துவ படிப்புகளில் இடஒதுக்கீடு வழங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு அனுமதி தேவைசென்னை ஐகோர்ட்டில் மருத்துவ கவுன்சில் வாதம்