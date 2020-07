மாநில செய்திகள்

சாத்தான்குளம் கொலை வழக்கு: 3 காவலர்களை ஆகஸ்ட் 5 வரை நீதிமன்றக் காவலில் வைக்க உத்தரவு + "||" + Sathankulam murder case: Court orders 3 policemen to be remanded in custody till August 5

சாத்தான்குளம் கொலை வழக்கு: 3 காவலர்களை ஆகஸ்ட் 5 வரை நீதிமன்றக் காவலில் வைக்க உத்தரவு