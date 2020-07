மாநில செய்திகள்

பிளஸ்-2 மாணவர்களுக்கு மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள் வழங்குவதற்கான வழிமுறைகள் வெளியீடு + "||" + Release of guidelines for issuing mark certificates to Plus-2 students

பிளஸ்-2 மாணவர்களுக்கு மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள் வழங்குவதற்கான வழிமுறைகள் வெளியீடு