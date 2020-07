மாநில செய்திகள்

தேனி அரசு மருத்துவமனையில் தீவிபத்து: புகை மண்டலத்தால் நோயாளிகளுக்கு மூச்சு திணறல் + "||" + Theni Government Hospital fire Shortness of breath in patients with smoking

தேனி அரசு மருத்துவமனையில் தீவிபத்து: புகை மண்டலத்தால் நோயாளிகளுக்கு மூச்சு திணறல்