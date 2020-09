மாநில செய்திகள்

மாவட்டங்களுக்கு இடையே வழக்கமான பஸ் சேவைகளை இயக்கவேண்டும் - தொழிலாளர்கள் வேண்டுகோள் + "||" + Regular bus services should be operated between the districts - workers request

மாவட்டங்களுக்கு இடையே வழக்கமான பஸ் சேவைகளை இயக்கவேண்டும் - தொழிலாளர்கள் வேண்டுகோள்