மாநில செய்திகள்

கிராமப்புற அரசு டாக்டர்களுக்கு உள் ஒதுக்கீடு: சட்டப்போராட்டத்தின் மூலம் உரிமை நிலை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது - எடப்பாடி பழனிசாமி மகிழ்ச்சி + "||" + Internal quota for rural government doctors: The status quo has been terminated through legal action - Edappadi Palanisamy happy

கிராமப்புற அரசு டாக்டர்களுக்கு உள் ஒதுக்கீடு: சட்டப்போராட்டத்தின் மூலம் உரிமை நிலை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது - எடப்பாடி பழனிசாமி மகிழ்ச்சி