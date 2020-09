மாநில செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை பின்பற்றாத தனி நபர்கள் - நிறுவனங்களுக்கு அபராதம் புதிய சட்டம் -அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் + "||" + Non-adherence to corona prevention measures Individuals - For companies Penalty New law Minister Vijayabaskar

