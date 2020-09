மாநில செய்திகள்

மருத்துவ படிப்பு அங்கீகாரத்திற்காக திருச்சியில் தேர்வு எழுதிய நடிகை சாய் பல்லவி - மாணவர்கள் செல்பி எடுத்து மகிழ்ச்சி + "||" + Actress Sai Pallavi who wrote the exam in Trichy for medical study recognition - Students are happy to take selfies

மருத்துவ படிப்பு அங்கீகாரத்திற்காக திருச்சியில் தேர்வு எழுதிய நடிகை சாய் பல்லவி - மாணவர்கள் செல்பி எடுத்து மகிழ்ச்சி