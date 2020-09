மாநில செய்திகள்

ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆயுள் சான்று வழங்க கால நீட்டிப்பு - அமைச்சர் தகவல் + "||" + Extension of time to issue life certificate to pensioners - Minister Information

ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆயுள் சான்று வழங்க கால நீட்டிப்பு - அமைச்சர் தகவல்