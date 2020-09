மாநில செய்திகள்

இளங்கலை, முதுகலை மாணவர்களுக்கு இறுதி செமஸ்டர் தேர்வு 21-ந் தேதி தொடங்குகிறது சென்னை பல்கலைக்கழகம் அறிவிப்பு + "||" + The final semester exam starts on the 21st University of Chennai Announcement

இளங்கலை, முதுகலை மாணவர்களுக்கு இறுதி செமஸ்டர் தேர்வு 21-ந் தேதி தொடங்குகிறது சென்னை பல்கலைக்கழகம் அறிவிப்பு