மாநில செய்திகள்

ஐகோர்ட்டின் தீர்ப்பை அடுத்து எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கை என்ன? - உரிமைக்குழு ஆலோசனை + "||" + What is the action to be taken following the judgment of the HighCourt? - Rights Committee Advice

ஐகோர்ட்டின் தீர்ப்பை அடுத்து எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கை என்ன? - உரிமைக்குழு ஆலோசனை