மாநில செய்திகள்

கிசான் திட்ட முறைகேடு விவகாரத்தில் 3 ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் மீது நடவடிக்கை - கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் தகவல் + "||" + Cuddalore District Collector informed that action has been taken against 3 contract workers in the Kisan project abuse case

கிசான் திட்ட முறைகேடு விவகாரத்தில் 3 ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் மீது நடவடிக்கை - கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் தகவல்