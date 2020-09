மாநில செய்திகள்

அரசு பள்ளிகளில் 12¾ லட்சம் மாணவர்கள் சேர்க்கை; 1-ம் வகுப்பில் மட்டும் 2¾ லட்சம் பேர் சேர்ந்துள்ளனர் + "||" + 12¾ lakh students enrolled in government schools; 2¾ lakh people have joined the 1st class alone

அரசு பள்ளிகளில் 12¾ லட்சம் மாணவர்கள் சேர்க்கை; 1-ம் வகுப்பில் மட்டும் 2¾ லட்சம் பேர் சேர்ந்துள்ளனர்