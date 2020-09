மாநில செய்திகள்

ஆழ்கடலுக்குள் மீன்பிடிக்க சென்று மாயமான காசிமேடு மீனவர்கள் 9 பேர் 55 நாட்களுக்கு பிறகு மீட்பு + "||" + 9 fishermen rescued after 55 days of fishing in the deep sea

