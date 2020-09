மாநில செய்திகள்

ஜெயராஜ், பென்னிக்ஸ் கொலை வழக்கு: மாஜிஸ்திரேட்டுக்கு எதிரான மனுவை பொதுநல வழக்காக விசாரிக்க முடியாது-மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + petition against the magistrate cannot be heard as a PIL

ஜெயராஜ், பென்னிக்ஸ் கொலை வழக்கு: மாஜிஸ்திரேட்டுக்கு எதிரான மனுவை பொதுநல வழக்காக விசாரிக்க முடியாது-மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு