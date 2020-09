மாநில செய்திகள்

நீரிழிவு, உயர் ரத்த அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட டாக்டர்களை கொரோனா சிகிச்சை வார்டில் பணி அமர்த்த தடை கேட்டு வழக்குபதில் அளிக்க தமிழக அரசுக்கு, ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Case seeking ban on hiring doctors suffering from diabetes and high blood pressure in the corona treatment ward

நீரிழிவு, உயர் ரத்த அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட டாக்டர்களை கொரோனா சிகிச்சை வார்டில் பணி அமர்த்த தடை கேட்டு வழக்குபதில் அளிக்க தமிழக அரசுக்கு, ஐகோர்ட்டு உத்தரவு