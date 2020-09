மாநில செய்திகள்

மருத்துவ கல்வி உயர் படிப்பில் 50 சதவீத இடஒதுக்கீடு பெற அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும்- அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல் + "||" + Govt to take 50 per cent reservation in medical education

மருத்துவ கல்வி உயர் படிப்பில் 50 சதவீத இடஒதுக்கீடு பெற அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும்- அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல்