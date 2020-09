மாநில செய்திகள்

எங்களுக்கு இனமும் மொழியும், நாடும் மக்களும் முக்கியம் ‘இந்தி திணிப்பைதான் எதிர்க்கிறோமே தவிர இந்தி மொழியை அல்ல’ தி.மு.க. முப்பெரும் விழாவையொட்டி மு.க.ஸ்டாலின் காணொலி பேச்சு + "||" + We oppose the dumping of Hindi and not the Hindi language MK Stalin

எங்களுக்கு இனமும் மொழியும், நாடும் மக்களும் முக்கியம் ‘இந்தி திணிப்பைதான் எதிர்க்கிறோமே தவிர இந்தி மொழியை அல்ல’ தி.மு.க. முப்பெரும் விழாவையொட்டி மு.க.ஸ்டாலின் காணொலி பேச்சு