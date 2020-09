மாநில செய்திகள்

6 மாதங்களாக மூடப்பட்டு கிடந்த கோயம்பேடு உணவு தானிய சந்தை இன்று திறப்பு + "||" + Coimbatore food grain market, which has been closed for 6 months, reopens today

6 மாதங்களாக மூடப்பட்டு கிடந்த கோயம்பேடு உணவு தானிய சந்தை இன்று திறப்பு